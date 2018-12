Palazzina a fuoco a Viterbo, muore ventenne

Un giovane di 20 anni morto e cinque persone messe in salvo dai vigili del fuoco. E' accaduto verso le 3 di questa notte alla periferia di Viterbo, in via Vico Squarano 50, al quartiere Carmine.

Sulle cause che hanno provocato l'incendio sono in corso accertamenti da parte dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le fiamme, da una prima ricostruzione, sarebbero partite dallo scantinato della palazzina popolare di tre piani.

Il fumo ha invaso il vano scale e le abitazioni, soprattutto quelle al primo piano, i cui occupanti sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco intervenuti anche con l'autoscala.

Anche A.J., 20 anni, originario del Gambia, era stato portato in salvo ma rientrato poi nell'abitazione si è accasciato al suolo perdendo i sensi. All'arrivo del personale del 118 per lui non c'era più nulla da fare.

II giovane, insieme ad un amico, era ospite per il periodo di Natale di una famiglia al primo piano.

La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha aperto un'inchiesta per fare piena luce sull'accaduto.

Ultimo aggiornamento: 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA