A fuoco deposito agricolo, morti 50 conigli

A fuoco rimessaggio, morti 50 conigli.

Ieri sera intorno alle 23 i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio in un deposito agricolo di Ischia di Castro

Oltre ai conigli sono andati in fiamme diversi mezzi agricoli: un trattore, due motorini e un mezzo per la raccolta delle nocciole. A fuoco anche diverse balle di fieno.

Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento.

Oltre ai pompieri del distaccamento di Gradoli sono intervenuti i volontari della protezione civile di Ischia e i carabinieri.