A Foggia la Viterbese trova un punto: rabbia per gli episodi arbitrali, ma il gioco non decolla

Allo Zaccheria di Foggia, teatro dell'epopea d'oro di Zdenek Zeman, la Viterbese trova un punto importante in classifica, che tiene i gialloblù al riparo dalla zona calda della classifica, ma che non consente a Palermo e compagni di compiere quel salto di qualità atteso da un po'. La rabbia della Viterbese, però, può concentrarsi su alcune decisioni arbitrali che hanno condizionato la gara: in primis il rigore molto dubbio assegnato dal direttore di gara Arena al tramonto del primo tempo, quando un lieve contatto da Camilleri e Dell'Agnello viene punito con il penalty che Rocca trasforma. Ad inizio ripresa la Viterbese trova subito il pari con la zuccata vincente di Baschirotto che sfrutta al meglio un cross dalla sinistra di Bianchi. Dopo il pari il Foggia aumenta i giri grazie all'ispirazione di Curcio che offre due clamorose palle gol a Balde che da pochi metri centra la traversa e a Garofalo che non trova la porta da ottima posizione. La Viterbese in attacco non crea molto, ma recrimina per un tocco di mano di Galeotafiore che poteva essere punito con il tiro dagli undici metri. Finsce in parità e per la Viterbese - in attesa di vedere qualcosa in più dal punto di vista della qualità - è un punto che pesa.

Foggia: Fumagalli; Galeotafiore, Anelli, Germinio (45′ Agostinone); Kalombo, Vitale (77′ Balde), Garofalo, Rocca, Di Jenno; D’Andrea, Dell’Agnello (57′ Curcio). A disposizione: Di Stasio, Iorio, Curcio, Agostinone, Moreschini, Dema, Iurato, Aramini, Pompa, Cardamone, Nivokazi, Balde

Allenatore: Marchionni

Viterbese: Daga; Baschirotto, Markic (80′ De Santis), Camilleri, Bianchi; Bensaja, Salandria (71′ Adopo), Besea (60′ Palermo); Bezziccheri (72′ Simonelli), Tounkara, Murilo (81′ Porro). A disposizione: Bisogno, Simonelli, Palermo, Ricci, De Santis, Falbo, Sibilia, Rossi, Adopo, Menghi, Porru

Allenatore: Taurino

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Reti: 41′ Rocca (FG) r., 47′ Baschirotto (VT)

Ammoniti: 13′ Kalombo (FG), 19′ Tounkara (VT), 38′ Murilo (VT), 58′ Besea (VT), 87′ Garofalo (FG), 93′ Bianchi (VT), 94′ Anelli (FG), 94′ Fumagalli (FG)

Espulsi: 94′ Marchionni

