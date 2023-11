A Ecomondo di Rimini, presenti due accellenze di Civita Castellana

Tra le eccellenze del settore, le aziende del territorio civitonico spiccano a Ecomondo per qualità, innovazione e contributo alla green economy. Risorse locali che hanno fatto della sostenibilità ambientale il loro tratto distintivo e che hanno avuto l’occasione qui a Rimini di confrontarsi con tutte le novità del settore per migliorare la vita dei cittadini”.

Il sindaco Luca Giampieri e l’assessore all’Ambiente Massimiliano Carrisi hanno partecipato alla Fiera di Rimini questa mattina a Ecomondo, evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy, giunto alla sua ventiseiesima edizione.

Tra gli stand visitati a Ecomondo quelli delle aziende civitoniche Lorenzoni e Bioprotect, la prima leader nella depurazione delle acque e l’altra specializzata nella rigenerazione di filtri di caldaie e ciminiere.

«Qui l’incontro tra la domanda e l’offerta in tema di servizi, soluzioni e tecnologie del settore ambientale è il non plus ultra – aggiunge l’assessore Carrisi -.

E le aziende civitoniche qui presenti hanno la possibilità di mettersi a confronto con stakeholder e preofessionisti che operano nei settori della green&circular economy, stringere nuove partnership e rapporti commerciali per lo sviluppo futuro del loro business e sulle ultime novità del settore, sui principi normativi, sulle possibilità di crescita»”.