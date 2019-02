A Civita Castellana fiamme nel Palazzo comunale. Provvidenziale l'intervento del consigliere De Julis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiamme nel palazzo comunale di Piazza Matteotti a Civita Castellana (Viterbo). Un incendio ha interessato il primo piano, e non per gli scontri di caratttere politico o amministrativo, nè tanto meno per la campagna elettorale. Qualcuno, secondo una prima ricostruzione, ha gettato una sigaretta ancora accessa in un cestino pieno di carta e le fiamme che si sono sub ito sviluppate hanno interessato anche una finestra. Della quale sono scoppiati perfino i vetri per il calore.Il fumo e le lingue di fuoco, che hanno interessato anche altre oggetti di legno e plastica, sono state notate dal consigliere comunale Tommaso De Julis. Con la prontezza di riflessi da ex giocatore di rugby, ha recupato tutti gli estinetori presenti nel palazzo ed è riuscito, da solo, a domare l'incendio. Prima che si propagasse in tutta la stanza, quella in cui le travi sono di legno.«Tomasso - ha detto il sindaco Gianluca Angelelli - ha salvato il palazzo comunale. Che rischiava si subire seri danni a causa dell'incendio. Il suo è stato un atto di coraggio: ha avuto anche una leggera intossicazione, ma nulla di preoccupante». Appena cessato l'allarme, sono intervenute delle squadre di operai per ripulire e sistemare l'aula consiliare. Da una prima stima non ha subito danni seri, ma per ora è inagibile.