A Catanzaro vince la nebbia: sospesa la partita con la Viterbese, rinviata a data da destinarsi

La prima del 2021 della Viterbese viene vinta dalla nebbia. Pare assurdo ma a Catanzaro e non in Pianura Padana ha vinto la nebbia che al 53', sul risultato di 0-0, ha costretto l'arbitro Christian Cudini a mandare Catanzaro e Viterbese negli spogliatoi. La visibilità era praticamente nulla a causa della fitta nebbia - a Catanzaro ieri durante il match la colonnina di mercurio segnava più diciotto gradi - calata sul Ceravolo. Fino a quel momento si era vista un'ottima Viterbese abile nel tenere testa ad un Catanzaro apparso contratto e con poche idee. Negli spogliatoi, si è cercato un accordo per terminare il match - il regolamento prevede che si riparta dal minuto in cui è stata sospesa la partita ma l’obbligo di svolgere i tamponi 48 ore prima del match e la poca voglia del Catanzaro di riaccendere in campo subito, hanno partorito la decisione di rinviare la partita a data da destinarsi.

Ultimo aggiornamento: 18:08

