A Catanzaro c'è un grande Monterosi: Costantino ed Ekuban abbattono i calabresi: 1-2 e playoff vicini

Trascinato dai propri attaccanti, il Monterosi vince 2-1 in casa del Catanzaro compiendo un passo fondamentale in chiave playoff nel girone C. Classifica a parte però, con la salvezza raggiunta matematicamente, per il Monterosi quella appena andata in archivio sarà sicuramente una domenica da ricordare. Le reti di Costantino ed Ekuabn, inframezzate dal pareggio di Sounas, consentono ai biancorossi di portare a casa tre punti pesanti in chiave playoff con il Monterosi che veleggia all'ottavo posto in classifica e nelle ultime tre giornate giocherà due volte al Rocchi per portare a casa gli spareggi promozione che rappresenterebbero un traguardo eccezionale per la matricola viterbese.

CATANZARO (3-5-2): Branduani 6; Scognamillo 5,5, Fazio 5,5 (36’st Maldonado 5,5), Gatti 6; Bayeye 5,5, Sounas 6,5 (14’st Vazquez 5,5), Cinelli 5,5, Welbeck 6 (14’st Verna 5,5), Vandeputte 5,5 (33’st Rolando 5); Biasci 6 (33’st Carlini 5,5), Iemmello 5,5. A disp: Nocchi, Romagnoli, Tentardini, De Santis, Bombagi, Bjarkason, Cianci. All. Vivarini.

MONTEROSI (3-5-2): Alia 6; Mbende 6,5, Piroli 6,5, Borri 7; Basit 6,5 (44’st Buglio s.v.), Parlati 6,5, Franchini 6, Adamo 6 (25’st Verde 6,5), Tonetto 6,5; Costantino 7 (34’st Ekuban 7), Artistico 6 (44’st Luciani s.v.). A disp: Daga, Feudo, Milani, Luciani, Verde, Sdaigui, Ekuban, D’Antonio, Buglio, Caon. All. Menichini.

Arbitro: Andrea Bordini di Bassano del Grappa 6,5.

Reti: 50’ Costantino, 54’ Sounas, 85’Ekuban.

Note - ammoniti: Scognamillo, Biasci, Maldonado, Piroli.