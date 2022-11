Mercoledì 9 Novembre 2022, 05:40

R/esistenza-Street Art Gallery: il titolo della prima edizione del progetto artistico che sarà presentato sabato 12 novembre, alle ore 11, nella sala consiliare del Comune di Calcata, con la partecipazione di “Ondadurto Teatro” che ne cura la direzione artistica con il sostegno della Regione Lazio.

"Mappe d'Arte è una iniziativa che vede il coinvolgimento di artisti esponenti di spicco della Street Art, che con le loro opere a cielo aperto contribuiranno alla promozione di

“Mappe d’Arte è una iniziativa che vede il coinvolgimento di artisti esponenti di spicco della Street Art, che con le loro opere a cielo aperto contribuiranno alla promozione di un turismo artistico-culturale nel territorio” spiegano Margò Paciotti, Alin Cristofori e Lorenzo Pasquali di “Ondadurto Teatro”, vincitore del bando “Un Paese ci vuole 2021”, con cui sono rivalutati, valorizzati e riqualificati i luoghi e i beni dei Comuni del Lazio.

L’evento di Calcata è animato da tre artisti Street Art che spiccano nel panorama nazionale e internazionale. In collaborazione con la Galleria di Antrodoco sono stati coinvolti nomi di come “Sten-Lex” e “Lucamaleonte”, considerati tra gli eredi del mitico Banksy, i primi ad aver sperimentato lo Stencil poster, la tecnica che consiste nel ricavare su un supporto rigido una maschera in negativo dell’immagine che si vuole creare. Ma a Calcata agirà anche Alessandra Carloni, affermata pittrice e street artist, chiamata a completare la girandola di autori e fautori delle opere di strada che più incarnano lo spirito artistico del genere.

Il lavoro dei tre protagonisti ha caratterizzato e riqualificato altrettanti luoghi e spazi rappresentativi di Calcata Nuova: la sede del comune, il teatro e il centro polifunzionale, dando così vita a una vera e propria “galleria a cielo aperto”, articolata in un percorso che tocca luoghi cardine del paese e che farà di Calcata Nuova uno spazio urbano dedicato all’arte.

“In questo modo – sottolineano al Comune - ci candidiamo nel novero dei Borghi del Lazio per far crescere un turismo che rinnova i canoni dell’accoglienza con modalità integrate e diffuse, mettendo in primo piano i beni culturali e paesaggistici, al fianco dell’innovazione culturale, come beni essenziali che il territorio ha da offrire per uno stile di vita nuovo e sostenibile".