A Bolsena i carabinieri denunciano due giovani spacciatori

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Montefiascone (Viterbo), al termine di una articolata attività investigativa, hanno individuato due giovani di Bolsena di 25 e 21 anni. I due sono accusato di aver spacciato hashish, anche a persone minorenni.



Gli episodi su cui hanno investigato i carabinieri risalgono alla scorsa estate, precisamente dal mese di giugno al mese di settembre, durante il periodo di vacanze. Fase in cui venivano cedute in più occasioni sostanze stupefacenti a minorenni del luogo.



La richiesta di una maggiore attenzione al fenomeno è arrivata da parte di genitori allarmati, che si sono rivolti ai carabinieri. Da li sono iniziate le indagini, al termine delle quali sono stati individuati come spacciatori i due ragazzi ventenni di Bolsena, che sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Viterbo © RIPRODUZIONE RISERVATA