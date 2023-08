79enne tedesco muore mentre fa il bagno nel Bolsena

Nuovo dramma nelle acque del lago di Bolsena. Un uomo di 79 anni di origine tedesca ha perso la vita mentre stava facendo il bagno. Originario della Baviera, era arrivato nella serata di sabato nel Comune di San Lorenzo Nuovo dove era solito trascorrere le vacanze insieme alla moglie. Intorno all’ora di pranzo ha deciso di fare un bagno nel lago. La moglie si è allontanata per preparare il pranzo. Quando non lo ha visto rincasare, ha subito dato l’allarme. Alcuni bagnanti si sono gettati per recuperare l’uomo.

Si tuffa nel lago di Bolsena e non riemerge: ritrovato il corpo del ventenne

Il ritrovamento

Il suo corpo era a circa 200 metri dalla riva, aggrappato alla boa che delimita la zona balneabile nello specchio d’acqua davanti al ristorante Filoni.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Compagnia di San Lorenzo Nuovo, i mezzi del 118 ed era stato allertato anche l’elisoccorso. Quando il corpo dell’uomo è stato riportato sulla riva, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il decesso è stato dichiarato alle 14.30. Secondo i racconti, pare che l’uomo fosse un nuotatore provetto. L’ipotesi è che, mentre era in acqua, abbia avuto un malore fatale. Questa tragedia è avvenuta a pochi giorni dalla morte del ventenne senegalese Mohammed Fall, anche lui affogato nel lago.

© RIPRODUZIONE RISERVATA