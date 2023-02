Martedì 28 Febbraio 2023, 05:50

C’era anche una folta e colorata delegazione della Tuscia domenica scorsa a Roma per il corteo nazionale delle comunità ucraine, una delle iniziative che si sono svolte lo scorso week end in Italia nell’anniversario triste dell’inizio della guerra. “Circa 100 persone partite dalla stazione di Porta Romana, da Orte, da Tarquinia e altri centri”, racconta Oksana Chyzhovych, presidente dell’associazione Volya che coordina le attività di aiuto e volontariato nell’Alto Lazio, anche lei alla manifestazione. Hanno viaggiato in treno, su auto o a bordo di pullmini. In mano le bandiere giallo-azzurre e cartelli contro Putin e l’aggressione russa. Uno diceva: “365 giorni di resistenza”. Insieme poi hanno sfilato dietro a un grande striscione con una sola parola al centro: “Viterbo”. Qualcuno per l’occasione ha indossato i costumi tradizionali, le donne una corona di fiori in testa. Altri, invece, con la bandiera come mantella. Le manifestazione - da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto – ha raccolto 2mila partecipanti e visto risuonare canti e slogan.

In un anno sono stati 1700 i cittadini ucraini che hanno chiesto rifugio nella Tuscia. Un flusso che continua. “L’emergenza non è finita – racconta un altro membro dell’associazione Volya, Oksana Zakharchenko -. Ci sono ancora molti profughi. C’è chi vorrebbe rientrare ma non può perché ha la casa distrutta o perché la città in cui viveva è sotto perenne bombardamento. Dopo tanto tempo fuori, queste persone cercano un po’ di indipendenza, vorrebbero lavorare o vivere per conto loro. Ma è un problema, non conoscono la lingua italiana e il lavoro non si trova. Per case o stanze gli affitti sono alti e gli studenti hanno la precedenza, anche perché i profughi hanno permessi di soggiorno brevi, rinnovati di volta in volta. Il prossimo il 4 marzo. Ma è sempre una incognita. I contratti invece come minimo sono annuali”.

Sessantacinque persone – donne e bambini - sono ospitate tramite protezione civile regionale in un albergo del capoluogo. Altre vivono presso famiglie. “Abbiamo una mamma con una bambina in cerca di casa. La donna ha trovato lavoro a Roma come estetista, fa la pendolare. Adesso alloggia a sue spese in una struttura ricettiva. Non può pagare l'affitto intero, ma luce e gas sì. Lanciamo un appello, se qualcuno può aiutarla ci contatti tramite via social”.

A Viterbo nei mesi scorsi sono venuti a curarsi anche alcuni soldati ucraini feriti. E’ il progetto protesi, “che ha permesso in tempi brevi a due dei nostri ragazzi di rimettersi in piedi. Da poco sono tornati già in patria, dove stanno facendo la riabilitazione”.

L’attività principale dell’associazione Volya resta la raccolta di indumenti, medicinali e viveri a lunga conservazione da inviare in patria. Un meccanismo ormai rodato, come già raccontato da Il Messaggero. “I viterbesi sono stati sempre molto generosi, li ringraziamo, ma la guerra continua e c’è tanto bisogno per i bambini rimasti orfani, per gli sfollati, per i nostri ragazzi”, dice la presidente Oksana Chyzhovych. All’associazione servirebbe un canale più diretto. “Chiediamo ai supermercati della città la possibilità di essere presenti all’esterno delle attività commerciali per attività di raccolta periodica di donazioni o con un carrello in cui i clienti possano lasciare prodotti extra durante la settimana”.