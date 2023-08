Mercoledì 30 Agosto 2023, 05:20

​Una tradizione secolare nel segno del rinnovamento. Il primo, grandissimo, arrivato dalle fila dei minifacchini del centro storico. «Per la prima volta - ha sottolineato il capofacchino Alessandro Lucarini - venerdì 1 settembre a portare la macchina ci saranno anche 25 ragazze che sono entrate a far parte della nostra famiglia. Quando abbiamo pensato e approvato questa apertura davvero non ci aspettavano questi numeri. E siamo fieri e onorati di questa scelta, siamo orgogliosi di questa apertura anche di fronte a tutte le critiche, soprattutto fatte da donne, che ci sono piovute addosso».

L’emozione di Lucarini nel raccontare le novità del trasporto della minimacchina del centro storico sono state sottolineate con scrosci di applausi da parte di tutti i relatori della conferenza, segno di vicinanza. Una parte delle ragazze entrate a far parte della famiglia dei minifacchini, insieme a una rappresentanza di tutti i ragazzi che hanno portato le tre minimacchine (Centrostorico, Pilastro e Santa Barbara) parteciperanno il 3 settembre al giro delle 7 chiese insieme ai facchini. L’appuntamento è per domenica, quando tutta la città sarà in festa. Il Trasporto inizierà alle 21 ma gli eventi dureranno per tutta la giornata.