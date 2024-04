Zucchero conquista Londra con la sua Overdose d'amore: «Scenografie e band incredibili»

Era il 1990 quando Zucchero calcava il palco della Royal Albert Hall di Londra per aprire i concerti di Eric Clapton. Da allora Fornaciari ha girato il mondo con la sua musica, esibendosi in cinque continenti ma la capitale britannica continua ad avere un sapore speciale. Anche in questo 2024 l’artista torna nella prestigiosa sala da concerto con uno show energico e appassionante di oltre due ore. Debutta, così, l’‘Overdose d’amore world wild tour’ con cui Zucchero ‘Sugar’ girerà il mondo passando per l’Italia con eventi negli stadi tra giugno e luglio 2024. Immagini da Ufficio Stampa / Copertina di Andy Paradise