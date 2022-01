«Tutte le regioni hanno un Rt in colore rosso, che significa che è sopra il valore di 1. Questo porta a una valutazione del rischio moderata o alta. Per tre regioni il rischio non è valutabile a causa del sovraccarico di casi e la difficoltà di trasmettere i dati per il monitoraggio», così Silvio Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it