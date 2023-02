Zes, primo cantiere in Abruzzo. Miccio: «Opera che connette porto di Vasto, zona industriale e statale 16»

Prima opera infrastrutturale della Zes - zona economica speciale - in Abruzzo e in Italia: si tratta di una grande rotatoria stradale che collegherà la statale Adriatica con il Porto di Vasto che verrà investito di importanti lavori con il raddoppio della banchina. La struttura è essenziale per il collegamento ferroviario con il porto, l'area industriale e la viabilità provinciale. Come ha spiegato il commissario Zes Abruzzo Mauro Miccio. (intervista di Lea Di Scipio)