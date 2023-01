Max Giusti: «Zaniolo? Sono contento se ci sarà un colpo di scena e resterà alla Roma»

Come vive il tifoso della Roma la situazione Zaniolo? "C'è stato sempre un ottimo rapporto tra la città e questo atleta. Ho visto un video strano, in cui si strappa la maglia. A me dispiace che finisca così, è stato un grande giocatore. Sono contento se ci sarà un colpo di scena", dice Max Giusti all'Open dat al Padel Palace di Milano alla presenza di Alessandro Borghese, Junior Cally e la presentatrice di Dazn Diletta Leitta.