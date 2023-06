Zaia (Veneto): "Berlusconi sempre vicino ai veneti, conserverò un gran ricordo"

(Agenzia Vista) Roma, 14 giugno 2023 “Geniale, altruista, generoso. Aveva una grande voglia di vivere, il pessimismo non esisteva per lui. Ho un grande ricordo, e devo dire che ha dimostrato sempre una grande vicinanza per il Veneto, in occasioni come per il passante di Mestre, per il Mose o per l’alluvione”, le parole di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, in occasione del funerale di Stato di Silvio Berlusconi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it