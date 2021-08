(Agenzia Vista) Venezia, 20 agosto 2021 "Lo vediamo dai dati, in terapia intensiva, in Veneto, abbiamo l'80,6% di persone che non si sono vaccinate o che hanno avuto solo una dose", così il presidente del Veneto Luca Zaia in diretta Facebook. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it