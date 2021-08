X Factor 2021, nel nuovo promo le prime immagini di Ludovico Tersigni e i 4 giudici insieme

Cresce l'attesa per la nuova edizione di 'X Factor', in onda dal 16 settembre su Sky e NOW, con il video promo ufficiale rilasciato sui social del programma che vede per la prima volta insieme i confermatissimi quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika e il nuovo frontman Ludovico Tersigni. Come as you are. Libero di essere chi sei. Sempre. Chi sogna di salire sul palco di 'X Factor' - show targato Sky e prodotto da Fremantle - non ha da portare con sé altro se non il proprio talento e la propria idea di musica. Nessuna etichetta, nessuna paura, nessuna categoria, nessun genere. L'altra grande novità di quest'anno è, infatti, l'abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. X Factor 2021 sarà ancor di più legato alla libertà espressiva, l'assenza di etichette e il superamento dei confini.

