Crisi, Patuelli a MoltoEconomia: «Non rassegnamoci a recessione inevitabile»

Antonio Patuelli (Abi) a MoltoEconomia - «Non bisogna rassegnarsi» a una «inevitabile recessione» e «le banche non si devono sedere sulle previsioni che si sono rilevate frequentemente fallaci». Lo ha detto il presidente dell'Abi Antonio Patuelli all'evento "La recessione che verrà" organizzato da MoltoEconomia, il magazine del gruppo Caltagirone. «I titoli giornalistici - ha spiegato Patuelli riferendosi a quello dell'evento - sono uno stimolo ma io non mi rassegno». «Dobbiamo fare ogni sforzo per evitare la recessione». Patuelli ha riconosciuto come la situazione sia non priva di rischi e ha invitato a guardare alcuni dati, come il calo della produzione industriale, per avere un quadro più realistico a fronte di un Pil spinto dai servizi e dal buon andamento della stagione turistica.