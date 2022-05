Dario Scannapieco interviene nel webinar di MoltoEconomia "Nuovi scenari economici globali: le sfide da superare per l’#Italia2030"

Dario Scannapieco, Ad Cassa Depositi e Prestiti, interviene nel nuovo webinar di MoltoEconomia del Messaggero "Nuovi scenari economici globali: le sfide da superare per l’#Italia2030".

«Il piano esiste e continua. E' il nostro punto di riferimento perché sicuramente è cambiato lo scenario internazionale ma non è cambiata la missione di Cassa, anzi in questo contesto viene ancora più rafforzata», sostiene l'amministratore delegato di Cdp rispondendo alla domanda sul Piano industriale. «Continuiamo a cercare di essere addizionali rispetto al mercato, non fare quello che fa il mercato e, in una fase di maggior rischio percepito, il ruolo di un attore come Cassa Depositi e Prestiti diventa ancora più importante. Sicuramente c'è un impatto perché lo vediamo, la guerra ha chiaramente portato degli impatti sulle filiere produttive ma anche sulla nostra attività, per esempio, di supporto alle esportazioni, alle imprese italiane che andavano in certi Paesi e che in alcuni Paesi, ovviamente, è venuta meno».

