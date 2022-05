Giancarlo Giorgetti interviene nel webinar di MoltoEconomia "Nuovi scenari economici globali: le sfide da superare per l’#Italia2030"

Il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti interviene nel webinar di MoltoEconomia. L'inflazione sarà la prossima emergenza? Come farà il governo a difendere il potere d'acquisto dei cittadini? «Il tema dell'inflazione - sottolinea il ministro - non è solo economico, ma anche sociale e politico. Il recupero del potere d'acquisto di pensionati e lavoratori deve essere affrontato senza ricorrere a strumenti (vedi scala mobile) che hanno innescato un circolo vizioso. Abbiamo iniziato a dare segnali con l'ultimo decreto. Dal bonus per numerosi cittadini e sterilizzando aumento per le famiglie su bollette di energia e gas. Oggi il problema dell'inflazione è legata al costo dell'energia. Domani potrebbe intercettare elementi diversi, tra cui quelli speculativi. Monitoriamo che non ci siano questi effetti. A partire da quello dei carburanti. Dobbiamo inventarci una nuova politica dei redditi»