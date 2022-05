Il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni interviene nel webinar di MoltoEconomia "Nuovi scenari economici globali: le sfide da superare per l’#Italia2030". «Non è facile modificare la regola dell'unanimità e modificare i trattati. Ma già oggi abbiamo diverse forme di cooperazione rafforzata che ci consentono di andare avanti e,in generale, l'Ue ha dato prova sia nei confronti della pandemia - ormai in modo storico e consolidato - e sta dando prova, nella fase ancora iniziale, purtroppo del conflitto, di un livello di unità e decisione notevole», dice commissario europeo per l’Economia.

Sanzioni Russia, Gentiloni: sarà impegnativo ma si arriverà a embargo su petrolio