Emanuele Bartoletti, Presidente Società Italiana di Medicina Estetica e Direttore Servizio Ambulatoriale di Medicina Estetica dell' Ospedale Fatebenefratelli - Isola Tiberina, Roma, Alessandra Bordoni, Docente in Scienze dell’alimentazione (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna) , e Giampiero Di Federico, Guida alpina e docente corsi sicurezza in montagna, intervengono nel webinar di Molto Salute "Mente e corpo: come star bene al tempo del Covid".