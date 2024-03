Volante della Polizia si ribalta durante un inseguimento: due agenti feriti, fuggitivo arrestato

Due agenti della polizia hanno inseguito un veicolo che non si era fermato all'alt ma la loro auto di servizio si è ribaltata in un vicolo di Cerignola, nel Foggiano, e sono rimasti feriti lievemente. I due agenti della sezione volanti coinvolti nell'incidente stradale sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Il fuggitivo è stato infine bloccato e arrestato da altri agenti intervenuti. Secondo una prima ricostruzione, i due poliziotti hanno intimato l'alt a un'auto per un controllo ma il conducente non si è fermato proseguendo la sua corsa a tutta velocità. Ne è scaturito un inseguimento tra le vie della città e l'auto della polizia è uscita fuori strada ribaltandosi su un fianco.