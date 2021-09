Viterbo, si è illuminata la Macchina di Santa Rosa: folla in piazza (con le mascherine) Video

Gloria in excelsis deo, fiat lux. Questa sera l’accensione della Macchina di Santa Rosa, preceduta alle 18,30 dalla messa celebrata dal vescovo Lino Fumagalli per i Facchini. I quali, alle 21 in punto, si sono presentati con una delegazione come avevano promesso: non in divisa ma in giacca e cravatta. E anche mascherina, obbligatoria dalle 20 alle 24 anche oggi e domani.

Quella di stasera però non è stata l’unica possibilità di ammirare il Campanile che cammina tutto illuminato. Sarà così tutte le sere fino all’ultimo giorno di esposizione, in piazza del Plebiscito.

Stretta sul green pass, aumentano i controlli nel weekend di Santa Rosa