La Virtus Roma 1960 trionfa, tutto esaurito per il ritorno della squadra capitolina al PalaTiziano

La Virtus torna al PalaTiziano. Ed è un trionfo. Perché sono quasi 2500 gli appassionati di basket a riempire il Palazzetto dello Sport progettato da Nervi. E non solo della squadra di casa, anche i tifosi della Carver sono accorsi numerosi per sostenere i loro beniamini. Ma dobbiamo fare una precisazione. Perché per la Virtus Roma 1960 è la prima volta nella struttura a due passi dall'Auditorium. La nuova società (con l'aggiunta dell'anno) nata dalle ceneri della gestione Toti e ora nelle mani di Maurizio Zoffoli e Alessandro Tonolli. Per lo storico capitano della squadra di pallacanestro capitolina, però, non è un battesimo. Che sia allora la prima di tante (per ora del campionato di B interregionale). Il basket romano c’è. E ha risposto alla grande.