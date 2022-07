Villetta Barrea, bellissimo cervo blocca il traffico per farsi ammirare

Un cervo che sembra ballare, si pavoneggia davanti ai turisti e blocca il traffico. È successo ieri alle 17 a Villetta Barrea, paese che si trova nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, famoso proprio per la presenza di cervi. Ieri i turisti si sono fermati in massa a filmare il bellissimo esemplare che si trovava in pieno centro e si è messo in posa davanti ai telefonini che registravano. Anche questa è l'estate al Parco. (testo di Sonia Paglia)