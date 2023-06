Villalago, cerbiatto scappa dai lupi e finisce sul tetto: salvataggio sotto la pioggia battente

Cerbiatto impaurito e tremolante salvato appena in tempo: era finito su un tetto, forse proprio per scappare dai lupi. La mamma lo cercava disperatamente mentre lui il bilico sulle tegole rischiava di cadere di sotto. Il video è stato girato dal turista romano Roberto Ruscetta che ha immortalato con il telefonino gli attimi in cui il guardiaparco Adelmo Di Vito ha portato in salvo il cucciolo.