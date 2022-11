Villetta Barrea, il fiume Sangro osservato speciale

Esonda il fiume Sangro, nel centro abitato di Villetta Barrea, in provincia dell'Aquila, fortunatamente senza procurare danni, come avvenne nell’alluvione del 18 e 19 ottobre del 2018. Anche il comune di Opi è stato interessato marginalmente. Le piogge abbondanti hanno alimentato il fiume, che ha trovato sfogo nel lago di Barrea. Sul posto si è recato il sindaco di Villetta Barrea, Giusy Colantoni, il consigliere comunale, nonché vigile del fuoco, Massimo Di Nunzio e il responsabile della Pivec Alto Sangro, Stefano Tarquinio. Insieme hanno monitorato costantemente il fiume, rimanendo sempre in contatto con la sala operativa dei vigili del fuoco dell’Aquila e della protezione civile regionale, fin dalle prime ore del mattino. Intorno alle ore 14, il livello delle acque del fiume è rientrato nei parametri. Tanta la preoccupazione per alcuni alberi che si erano inclinati al centro del torrente e rischiavano di creare una diga naturale, che potevano bloccava il deflusso. (testo di Sonia Paglia)