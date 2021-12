Videocamere sorprendono misteriosi "personaggi" di Natale nella notte: ecco cosa è successo

Dei misteriosi "personaggi" natalizi sono stati sorpresi nella notte da alcune videocamere di sorveglianza. Tre figure, una travestita da Babbo Natale, una da biscotto pan di zenzero e l'altra da abete addobbato, si aggiravano tra le automobili a Holbrooks, in Inghilterra. Alcuni vicini si sono allarmati pensando che si trattasse di una trovata per commettere furti. Il vero motivo del travestimento in realtà è tenerissimo. Le tre buffe figure hanno distribuito dolci e prelibatezze natalizie per tutto il quartiere. Al loro risveglio i proprietari delle auto parcheggiate hanno trovato bastoncini di zucchero e biscotti sui parabrezza.