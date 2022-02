ESCLUSIVA/L'Aquila, ennesima rissa in centro: 4 feriti, ecco il video

di Marcello Ianni

L'AQUILA - In quattro si sono picchiati e feriti con una bottiglia mentre un quinto ragazzo che voleva gustarsi lo "spettacolo" fino alla fine, alla vista degli agenti della Squadra Volante ha anche inveito contro di loro mentre si adoperavano per evitare il peggio. E’ una vera e propria escalation di violenza e disordini tra ragazzi quella cui da un po’ di tempo è costretta ad assistere la città. L’ultimo caso, documentato nel video che il Messaggero mostra in esclusiva (le immagini sono volutamente "oscurato" per impedire il riconoscimento delle persone), domenica intorno alle 3 del mattino quando, per ragioni che sono ancora in via di accertamento da parte degli agenti della Squadra volante della Questura, quattro ragazzi, di cui tre aquilani e un romeno, si sono affrontati a colpi di bottiglie, riportando ferite guaribili in 3, 7 e 21 giorni. Teatro ancora una volta la zona della Fontana Luminosa. Il tempestivo intervento degli agenti ha evitato il peggio.