Vulcano Fagradalsfjall, il drone vola sulla lava e... si "squaglia"

Il drone mostra un enorme vulcano islandese che erutta in vita per la prima volta in 800 anni. Il volo sul maestoso vulcano Fagradalsfjall è però così basso da bruciare la telecamera del mezzo guidato dal fotografo Luca Bracali. Nonostante "l'inconveniente" i risultati sono stati spettacolari. «Quando mi sono avvicinato al vulcano - ha detto Luca Bracali, 56 anni - ho potuto vedere questi enormi fiumi di lava fuoriuscire dal cratere. Il giorno prima era inattivo ma poi ho visto una trasformazione totale».

Luca - un "drone addict" ha confessato- ha usato uno dei suoi cinque droni per catturare questi incredibili scatti. A circa un miglio dal vulcano ha avuto bisogno di ricaricare il drone ogni 25 minuti. Inoltre, a causa della vicinanza al calore estremo del vulcano, il fotografo ha detto che il suo drone ha perso quattro dei suoi sensori proprio per il calore estremo proveniente dal vulcano. «Ogni volta che il drone torna gli do un bacio. Dico 'se vuoi il mio bacio devi tornare». Luca è di Firenze e ha detto che l'Islanda è il suo luogo preferito dei 145 paesi che ha visitato nei suoi 35 anni di carriera come fotografo. «È il paese più bello, un'isola di ghiaccio e fuoco. Puoi vivere due degli eventi naturali più emozionanti. Due delle bellezze della natura fanno parte di questa meravigliosa isola».