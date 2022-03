La tempesta Celia che ha colpito la Spagna e in particolare la Murcia ha trasformato il cielo, "colorandolo" di rosso. Le immagini pubblicate sui social e dai media iberici testimoniano cosa sta accadendo in seguito al fenomeno atmosferico. "Tutta la pioggia che non è caduta nei mesi di gennaio e febbraio potrebbe accumularsi questa settimana. Allarme per il fango causato dalla polvere proveniente dal Sahar" scrivono in Spagna. (Video InfoÁguilas/José A. Segura)