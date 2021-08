Dal ponte di Mostar la spettacolare gara di tuffi

Con un evento eccezionale della durata di 3 giorni, torna la Red Bull Cliff Diving World Series 2021 nella magnifica Mostar, Bosnia - Erzegovina, che vedrà 26 atleti lanciarsi dallo storico ponte Stari Most, in onore della tradizione locale legata ai tuffi.

È la sesta volta che l'élite del cliff diving torna allo storico Stari Most, e il prossimo 28 agosto ci saranno nuove storie da raccontare in questa location davvero sfidante. L’inizio di stagione in Francia si è rivelato sensazionale per la wildcard rumena Catalin Preda, che ha appena guadagnato un'altra possibilità di superare il campione del mondo Gary Hunt, che pur giocando in casa è stato costretto al secondo posto. Il francese è l'unico atleta – sia per la categoria maschile che per quella femminile – ad aver ripetuto una vittoria in questa location significativa. Fra le donne, per la campionessa in carica, l'australiana Rhiannan Iffland, una vittoria a Mostar sarebbe fondamentale per poter estendere a 10 la sua scia di vittorie consecutive fra le stagioni.