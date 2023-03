Pila: ecco perché merita una visita anche a Pasqua

Fino agli anni sessanta dove oggi ci sono le piste di Pila pascolavano le mucche. Non c'è un paese, solo un agglomerato (piccolo) di case, il TH resort (ex Valtur) e qualche villetta isolata. Il balcone bianco di Aosta è una bella scoperta, inaspettata. Merita di certo una visita. Intanto, perché è l'unica località sciistica che si può raggiungere senza auto. Dalla stazione del capoluogo c'e infatti la cabinovia, che ti porta su in appena 18 minuti. E poi perché con 15 impianti di risalita e 70 km di piste, Pila è ideale per tutti i livelli: dai bambini che muovono i primi passi sugli sci fino agli esperti. Senza dimenticare il panorama spettacolare che si gode dall'alto, con vista sul Monte Bianco e il Monte Cervino. E non manca una zona deputata al freestyle. Non basta: ci sono pure due scuole di sci: la storica scuola di sci pila e la più giovane Evolution. La nostra pista preferita? La 15, una blu che scende tra i boschi. Le piste sono innevate artificialmente e si può sciare fino al 15 aprile. Più info: clicca qui.