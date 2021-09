L’impacchettamento dell’Arco di trionfo a Parigi, l’opera sognata da anni da Christo, l’artista di origine bulgara scomparso lo scorso anno a New York (celebre in Italia per la passerella sul lago d’Iseo). L’installazione coprirà con 25milametri quadrati di tessuto blu e argento il simbolo della capitale francese dal 18 settembre al 3 ottobre.