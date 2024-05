Parigi, enorme pic-nic per 4.000 per rilanciare gli Champs-Elysees

A Parigi gli Champs-Elysees hanno ospitato un gigantesco picnic all'aperto domenicale. Circa 273mila persone hanno fatto domanda per parteciparvi ma solo in 4.000 sono stati selezionati per "Le grand pique-nique", con ogni ospite che poteva portare fino ad altre sei persone e scegliere uno dei due turni per il pranzo, tra mezzogiorno e le 14.00.

È stato steso a terra un tappeto a scacchi rossi e bianchi lungo 216 metri per fare da tovaglia, la più grande al mondo, con 25 pezzi di fibra riciclata; il pranzo al sacco è stato offerto da otto ristoranti partner degli organizzatori.

L'obiettivo dell'evento era dimostrare che gli Champs-Elysees, famosi per le loro costose boutique e i loro ristoranti, non sono solo adatti allo shopping, ha dichiarato Marc-Antoine Jamet, presidente dell'organizzazione il Comitato degli Champs-Elysees. "È un modo per dire ai parigini: 'Tornate sugli Champs-Elysees'", ha spiegato. Anche lo storico cinema UGC Normandie, aperto nel 1937, chiuderà a giugno a causa del calo degli affari.

Nel 2023, l'associazione aveva già trasformato il viale per ospitare una gara di dettato di massa all'aperto, mettendo uno contro l'altro migliaia di francesi, con 1.779 scrivanie disposte sul viale.