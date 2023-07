Montréal si trasforma in un grande circo all'aperto

Per il festival Montréal Complètement Cirque

Roma, 10 lug. (askanews) - Trampolieri, ballerini, spettacoli di danza e acrobazie aeree: le strade del centro di Montréal, in Canada, si sono trasformate in un grande circo per la quattordicesima edizione del festival Montréal Complètement Cirque, in programma fino al 16 luglio, con decine di eventi gratuiti nel cuore della città, riconosciuta come una delle capitali mondiali di questa disciplina.

Organizzato da 14 anni e finanziato principalmente dalle autorità pubbliche, questo festival riunisce più di 250 artisti ogni anno e attira centinaia di persone. Quest'estate gli organizzatori sperano di raggiungere 500.000 spettatori.

La città canadese è nota soprattutto come sede del Cirque du Soleil, la più grande compagnia circense del Nord America.

Sulla loro scia, Montreal ha visto nascere una moltitudine di troupe più piccole, che creano i loro spettacoli in Quebec e poi li portano in tournée a livello internazionale.