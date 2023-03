La nuova Praga che (ancora) non conosci. E che vale una visita

La Praga emergente, quella nuova e originale passa dall'arte, dal cibo e dalla mixology. Ed è lontana dal centro. Scordatevi, insomma, la Città Vecchia e Malá Strana se volete scoprire qualcosa di inedito. Ma non scoraggiatevi! Attraversare la città con i mezzi è super pratico. E uscire dai quartieri più noti per visitare i distretti meno battuti non è per nulla tempo sprecato. Anzi. C'è sempre qualcosa di bello o interessante da vedere.