Al via i Campionati della Cucina Italiana

Dopo due anni di pandemia tornano finalmente ad accendersi le cucine della Federazione Italiana Cuochi, presente dal 27 al 30 marzo alla Fiera di Rimini con la VI edizione dei Campionati della Cucina Italiana, la più importante e completa competizione nazionale per tutte le categorie culinarie.

Oltre 1.500 cuochi provenienti dall'Italia e dall'estero saliranno sul palco nei 4 giorni di gara per sfidarsi - singoli e a squadre - sulla cucina fredda, calda, pasticceria da ristorazione e cucina artistica, con 4 cucine allestite per le competizioni a squadre, 6 laboratori per le gare dei singoli, 4 cucine per lo street food, sfide live sul palco centrale, 45 giudici, commissari, assistenti e tutto il personale organizzativo, oltre a giornalisti, esponenti di spicco del mondo istituzionale ed esperti del settore. Il tutto

per decretare i migliori cuochi italiani di categoria, senza dimenticare la valorizzazione dei prodotti italiani, l’educazione a metodi di lavoro basati su qualità, tecnica, rispetto del territorio, attenzione al cibo e allo spreco alimentare.

“Tornare a Rimini per i Campionati dopo lo stop forzato della pandemia, mi emoziona molto – afferma il Presidente Nazionale FIC Rocco Pozzulo. Rivederci tutti qui alle gare ha oggi un significato particolare e proprio per questo voglio sottolineare l’importanza che occasioni come i Campionati della Cucina italiana, il Bocuse d’Or, le Olimpiadi della Cucina hanno per tutti i cuochi, perché rappresentano

un vero e proprio banco di prova sia per chi partecipa, sia per chi assiste. Non è facile partecipare, tantomeno vincere, perché le regole da seguire sono tante e rigide, ma noi cuochi ci confrontiamo quotidianamente con le rigide norme del nostro lavoro. Mi auguro che il mio stesso entusiasmo animi i cuori dei partecipanti in gara e dei loro sostenitori e che questi Campionati siano anche simbolo per tutti noi di rinascita e ripartenza dopo un periodo così difficile”.

L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con IEG – Italian Exhibition Group, all'interno della 7ª edizione di Beer&Food Attraction, la fiera di riferimento per l’eating OUT, che si svolge in contemporanea alla 4ª BBTech expo e all’11ª International Horeca Meeting. Importante anche la partecipazione alle attività FIC del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), Direzione Generale della

Pesca Marittima e Acquacoltura (PO Feamp), l’intervento di Unioncamere, l’adesione alla manifestazione del progetto Europeo su sostenibilità e prevenzione degli sprechi alimentari in cucina Life Foster e il riconoscimento internazionale della Worldchefs (Confederazione Mondiale dei Cuochi).

OSPITI ED EVENTI

Oltre alle gare di cucina calda, cucina fredda per singoli e squadre, la pasticceria da ristorazione e l’artistica, torna anche lo Street Food, categoria inserita in gara per la prima volta nel 2020, che vedrà i cuochi sfidarsi in una nuova e avvincente sezione, permettendo al pubblico di conoscere le tante golosità dei cibi di strada e la cultura gastronomica italiana.

Emozionante come sempre il contest Ragazzi

Speciali, che quest’anno avrà un padrino d’eccezione, Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin al ristorante Uliassi di Senigallia (An). In programma domenica 27 marzo, il contest vede la partecipazione di ragazzi con programmazione scolastica differenziata e un compagno tutor, alle prese con la preparazione di uno starter ispirato alla cucina mediterranea o di un antipasto all’italiana. Nello stesso giorno ci sarà anche il concorso per il Miglior Allievo, che porterà ai Campionati i migliori alunni degli Istituti professionali alberghieri, risultati vincitori alle competizioni regionali.

Oltre ai cuochi in gara, sul palco dei Campionati saliranno anche i dirigenti di FIPE – Confcommercio, legati alla FIC dal recente Protocollo d’Intesa per rafforzare le competenze degli operatori del settore e rilanciare azioni pratiche e

politiche per il settore. L’obiettivo del Protocollo FIPE-FIC è quello di formare i cuochi e promuovere la cucina italiana nel mondo.

Con il Prof. Roberto Persiani, Direttore del reparto di Gastroenterologia del Policlinico Gemelli di Roma si potranno approfondire gli studi sulla salute psicofisica dei cuochi, troppo spesso sottoposti a turni di lavoro lunghi e stressanti. Inoltre, in occasione del mese europeo della sensibilizzazione al tumore del colon retto, insieme ad Europa Colon saranno offerti screening gratuiti ai cuochi che decideranno di sottoporsi a diagnosi precoce.

In programma anche gli interventi del prof. Valerio Rossi Albertini, sugli effetti dell'alimentazione sul nostro organismo, e di Giuseppe Ferraro chef e responsabile dipartimento lavoro della Federcuochi.

Il 27 e 28 marzo la Nazionale Italiana Cuochi (Senior), punta di diamante della Federazione per le gare mondiali di cucina, terrà due sessioni di allenamento in vista della partecipazione alla Coppa del Mondo di Cucina di Lussemburgo nel programma Chef’s Table (26 – 30 novembre) e alla Worldchefs di Abu Dhabi 2022 (30 maggio – 2 giugno).

Il 28 marzo sarà la volta del Dipartimento Solidarietà ed Emergenze della FIC, che in Assemblea Nazionale affronterà, alla presenza del Presidente Roberto Rosati, temi caldi quali l’accoglienza dei profughi ucraini in fuga dalla guerra.

Il 29 marzo spazio alla sessione di prova di Giorgia Ceccato, candidata alla finale della Global Chef per la categoria Junior.