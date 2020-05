Volo affollato, in aereo senza distanziamento sociale: polemica sul web

Le immagini del volo "affollato" hanno fatto il giro del web. Una donna, in viaggio dalla Turchia al Regno Unito, non voleva credere ai suoi occhi quando si è ritrovata di fronte lo "spettacolo" dell'aereo pieno di persone prima della partenza. Nessun distanziamento sociale, un volo come se ne vedevano prima della pandemia. L'aereo è partito dall'aeroporto di Dalaman il 28 aprile. © RIPRODUZIONE RISERVATA