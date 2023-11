Accese le luci di Natale sugli Champs-Elysees a Parigi

Il sindaco di Parigi Anne Hidalgo e l'attore francese Gilles Lellouche prendono parte a una cerimonia per illuminare gli alberi lungo gli Champs-Elysees Avenue, che segna l'inizio delle festività natalizie in Francia. "Siamo in un periodo in cui abbiamo bisogno di luce", ha dichiarato Gilles Lellouche durante la cerimonia per premere il pulsante di avvio dell'illuminazione. Migliaia di persone sono venute ad assistere allo spettacolo.