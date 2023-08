Verona: spaccio di cocaina allo stadio, misure cautelari per 12 ultras

(LaPresse) Operazione della polizia di stato di Verona contro lo spaccio ddi cocaina all'interno dello stadio 'Bentegodi'. Eseguite 12 misure cautelari nei confronti di persone appartenenti ad alcuni gruppi ultras del tifo veronese. Le indagini hanno interessato anche un bar antistante lo stadio che sarebbe anch'esso stato destinato all'attività di spaccio durante le partite in casa dell'Hellas Verona nel campionato di serie A 2022/2023. Sono inoltre in corso 14 perquisizioni personali e locali. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE