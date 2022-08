Venezia, sci nautico sul Canal Grande tra i vaporetti, il sindaco: «Due prepotenti che si fanno beffa della città»

(LaPresse) Due persone sono state avvistate mentre facevano wakeboard, trainate da una barca a motore, in pieno centro a Venezia sul Canal Grande. Le immagini hanno fatto il giro dei social e sono state pubblicate anche dal sindaco Luigi Brugnaro: «Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… Chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate - scrive su Facebook - servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica. A chi li individua offro una cena».

