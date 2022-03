Ucraina, monsignor Vincenzo Paglia: «Siamo sull'orlo dell'abiso»

La preoccupazione è che “qualche passo falso, coscientemente o meno, possa essere fatto. Siamo sull’orlo dell’abisso, e questo, secondo me, è pericolosissimo. Gli stessi attacchi alle centrali nucleari, per quanto precisi possono essere, o qualsiasi altra azione militare ci può portare indubbiamente ad un conflitto mondiale”. Lo ha detto a Sky TG24 Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita. “Purtroppo - ha aggiunto - in quelle terre paghiamo lo scotto delle divisioni interne tra i cristiani. Certamente se ci fosse stato, e ci fosse, un’unione tra tutti i responsabili delle comunità cristiane un freno al conflitto sarebbe stato, a mio avviso, particolarmente importante. Il Papa ha già compiuto alcuni gesti straordinari, e ci auguriamo che qualcosa ancora possa essere fatto”.