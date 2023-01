Ratzinger, il titolare del negozio di gadget: «Il Papa più richiesto? Giovanni Paolo II»

"Non è cambiato molto, nemmeno dopo la sua morte c'è stato un boom di vendite. Abbiamo i gadget che vennero fatti quando era Papa e non ne sono stati fatti di nuovi. Al contrario si vende ancora e in misura maggiore rispetto a qualsiasi altro pontefice, Bergoglio compreso, Papa Giovanni Paolo II". Lo dice all'Adnkronos Cesare Diporto, titolare del negozio 'Regali e souvenir" di via del Mascherino. "Quello che abbiamo esposto - dice una commerciante cinese della stessa via - è quanto avevamo già in magazzino e abbiamo tirato fuori per l'occasione. Ma la richiesta continua a mancare, anche oggi". (Adnkronos) - (di Silvia Mancinelli)