Papa Francesco: «Non chiudiamoci nella mediocrità, ma cerchiamo sogni di bene»

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2023 “Oggi il Vangelo racconta la parabola di un mercante in cerca di pietre preziose. Il mercante prima cerca, poi trova e infine compra. È intraprendente, non sta fermo, cerca. E questo è un invito per noi. A non chiuderci nella mediocrità di chi si accontenta. Ma a ravvivare il desiderio del cercare. A coltivare sogni di bene e cercare la novità del Signore”, le parole di Papa Francesco, in occasione dell’Angelus in Piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev