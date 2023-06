​Papa Francesco dopo le dimissioni dal Gemelli ha fatto una sosta per una preghiera a Santa Maria Maggiore alla Madonna Salus populi romani, poi è rientrato nel suo appartamento a Casa Santa Marta, in Vaticano. Prima di attraversare la Porta del Perugino, Bergoglio è sceso dall'auto sulla quale viaggiava per un veloce saluto agli uomini delle forze dell'ordine presenti.