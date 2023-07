Papa Francesco saluta i fedeli: "Buona domenica e per favore non dimenticate di pregare per me"

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2023 “Buona domenica, e per favore non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo”, le parole con cui Papa Francesco ha congedato i fedeli, dopo l’angelus in Piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev